Advertisements

بالصور.. تكريم منى الشاذلي في "جامعة الدول" بدرع المرأة العربية للمسؤلية المجتمعية بحضور الوزراء والسفراء

الخميس 25/مارس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
Advertisements
حصلت الاعلامية المصرية منى الشاذلي  على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية و ذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الامين العام لجامعة الدول العربية د. احمد ابو الغيط و د. راندا رزق امين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ولفيف من الوزراء والسفراء والعرب.


جاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة العربية للمسئولية المجتمعية  تقديرا للدور الايجابي  الذي تلعبه منى الشاذلي في دعم مشاريع التعليم و الصحة عبر سنوات طويلة. 

وتعد الشاذلي من اكبر الاعلاميين الداعمين  لجمعيات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين . 

درع المرأة العربية  يقدم لشخصيات نسائية ايجابية فى العالم العربي بحضور عدد كبير من الوزراء و السفراء و رؤساء الاتحادات و الجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية .

أخبار تهمك

أفشة يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك كينيا

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ حوالي 3 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ أقل من ساعتين

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها