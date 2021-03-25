شاهد لحظة استقبال أهالي قرية "طفل أبو الريش" بعد عودته من الاختطاف (فيديو)

حصلت بوابة "الفجر" على فيديو لأهالي قرية الريغة بأيو النمرس، لحظة استقبالهم للطفل المختطف من الطبيبة المزيفة، عقب وصول والديه للقرية بعد انتهاء النيابة من التحقيقات.



واستقبل أهالي منطقة الريغة، خبر عودة "الرضيع المختطف" من داخل مستشفى أبو الريش، بالرقص والزغاريد.



وتوافد صباح اليوم، العشرات من أهالي القرية على منزل أسرة الرضيع، للاحتفال وتقديم التهنئة لأسرة الرضيع.



وكانت أصدرت نيابة السيدة زينب أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سمهان، قرار بحبس المتهمة بخطف طفل من والدته بمستشفى أبو الريش، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

