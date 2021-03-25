مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة 22 بالقسم الثالث



ويستضيف طامية نظيره راس غارب ، ويسعى أبناء طامية لمواصلة الانتصارات للمنافسة فيما يسعى راس غارب للهروب من منطقة الخطورة .



وفي مباراة مرتقبة يلعب فريق ببا الرياضى لتحقيق إنتصار على ملعبه لإسعاد جماهيره والفوز امام ضيفه مركز شباب الساحة .



ويحل عاملين غارب ضيفا على سنورس فيما يحل اطسا ضيفا على شقيقه مطرطارس ويستضيف ابو كساة نظيره اهناسيا .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 39 نقطة .

2 - طامية 36 نقطة .

3 - ابو كساة 34 نقطة

4 - سنزو 33 نقطة .

5 - عاملين غارب 31 نقطة .

6 - مطرطارس 30 نقطة .

7 - سنورس 26 نقطة .

8 - ببا 21 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .

10 - اطسا 20 نقطة .

11 - ابشواى 19 نقاط .

12 - راس غارب 17 نقطة .

13 - اهناسيا 13 نقطة .

تقام عصر الجمعة منافسات الجولة 22 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .ومن المقرر ان يلعب فريق الواسطى متصدر المجموعة برصيد 39 نقطة مع نظيرة فريق ابشواى الذي يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، ويسعى الواسطى للفوز للتمسك بالصدارة فيما يسعى ابشواى للهروب من منطقة الخطورة .