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مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة 22 بالقسم الثالث
الخميس 25/مارس/2021 - 06:47 م
محمد الحسيني
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تقام عصر الجمعة منافسات الجولة 22 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .
ومن المقرر ان يلعب فريق الواسطى متصدر المجموعة برصيد 39 نقطة مع نظيرة فريق ابشواى الذي يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، ويسعى الواسطى للفوز للتمسك بالصدارة فيما يسعى ابشواى للهروب من منطقة الخطورة .
ويستضيف طامية نظيره راس غارب ، ويسعى أبناء طامية لمواصلة الانتصارات للمنافسة فيما يسعى راس غارب للهروب من منطقة الخطورة .
وفي مباراة مرتقبة يلعب فريق ببا الرياضى لتحقيق إنتصار على ملعبه لإسعاد جماهيره والفوز امام ضيفه مركز شباب الساحة .
ويحل عاملين غارب ضيفا على سنورس فيما يحل اطسا ضيفا على شقيقه مطرطارس ويستضيف ابو كساة نظيره اهناسيا .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - الواسطى 39 نقطة .
2 - طامية 36 نقطة .
3 - ابو كساة 34 نقطة
4 - سنزو 33 نقطة .
5 - عاملين غارب 31 نقطة .
6 - مطرطارس 30 نقطة .
7 - سنورس 26 نقطة .
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .
10 - اطسا 20 نقطة .
11 - ابشواى 19 نقاط .
12 - راس غارب 17 نقطة .
13 - اهناسيا 13 نقطة .
ومن المقرر ان يلعب فريق الواسطى متصدر المجموعة برصيد 39 نقطة مع نظيرة فريق ابشواى الذي يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، ويسعى الواسطى للفوز للتمسك بالصدارة فيما يسعى ابشواى للهروب من منطقة الخطورة .
ويستضيف طامية نظيره راس غارب ، ويسعى أبناء طامية لمواصلة الانتصارات للمنافسة فيما يسعى راس غارب للهروب من منطقة الخطورة .
وفي مباراة مرتقبة يلعب فريق ببا الرياضى لتحقيق إنتصار على ملعبه لإسعاد جماهيره والفوز امام ضيفه مركز شباب الساحة .
ويحل عاملين غارب ضيفا على سنورس فيما يحل اطسا ضيفا على شقيقه مطرطارس ويستضيف ابو كساة نظيره اهناسيا .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - الواسطى 39 نقطة .
2 - طامية 36 نقطة .
3 - ابو كساة 34 نقطة
4 - سنزو 33 نقطة .
5 - عاملين غارب 31 نقطة .
6 - مطرطارس 30 نقطة .
7 - سنورس 26 نقطة .
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .
10 - اطسا 20 نقطة .
11 - ابشواى 19 نقاط .
12 - راس غارب 17 نقطة .
13 - اهناسيا 13 نقطة .
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