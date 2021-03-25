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غرفة عجمان تناقش تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية

الخميس 25/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
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ناقشت غرفة تجارة وصناعة عجمان المفاهيم الاقتصادية العالمية وتأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية ،منوهة بمرونة وديناميكية اقتصادنا الوطني في التعامل مع المتغيرات .

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت تحت عنوان " استشراف المفاهيم الإقتصادية العالمية" وترأسها سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة ،وحضرها عبر خاصية الاتصال المرئي سعادة سالم السويدي مدير عام الغرفة والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.

و أوضح عبدالله المويجعي أهمية الحلقة وإرتباطها بإستشراف المستقبل والتعرف على المفاهيم الاقتصادية وتطورها بناءً على متغيرات الإقتصاد العالمي، ومدى تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية.

و تناولت الحلقة مفهوم النظام الاقتصادي بشكل عام ، واطلع الحضور على أنواع الأنظمة الاقتصادية وخصائص كل نظام على حدة.. كما تناولت الحلقة عدداً من النماذج الاقتصادية وتأثيرها على التطور الاقتصادي في بعض الدول.

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