غرفة عجمان تناقش تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية





ناقشت غرفة تجارة وصناعة عجمان المفاهيم الاقتصادية العالمية وتأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية ،منوهة بمرونة وديناميكية اقتصادنا الوطني في التعامل مع المتغيرات .





جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت تحت عنوان " استشراف المفاهيم الإقتصادية العالمية" وترأسها سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة ،وحضرها عبر خاصية الاتصال المرئي سعادة سالم السويدي مدير عام الغرفة والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.





و أوضح عبدالله المويجعي أهمية الحلقة وإرتباطها بإستشراف المستقبل والتعرف على المفاهيم الاقتصادية وتطورها بناءً على متغيرات الإقتصاد العالمي، ومدى تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية.





و تناولت الحلقة مفهوم النظام الاقتصادي بشكل عام ، واطلع الحضور على أنواع الأنظمة الاقتصادية وخصائص كل نظام على حدة.. كما تناولت الحلقة عدداً من النماذج الاقتصادية وتأثيرها على التطور الاقتصادي في بعض الدول.