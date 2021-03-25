تحويل مجموعة أثرية بصحراء المماليك إلى مخزن للطفطف (مستندات)

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على مستندات عبارة عن توصية صادرة من اللجنة المنعقدة لتقييم مخازن قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي وإيجاد مكان بديل لها.



وحسب ما أوضحت تلك المستندات فقد انعقدت اللجنة بتاريخ 8 مارس 2021 بعد إرجاع الموضوع من لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2021، وذلك لمراجعة محتويات وأصناف مخازن القلعة، وضمنها الطفاطف "عربات ركاب نقل كهربائية" الغير مستخدمة والمشونة وإيجاد مكان بديل لها "مخازن" غير مكانها الحالي "مخازن القلعة".



واقترحت اللجنة المشكلة المكان البديل، وهو أحد آثار منطقة صحراء المماليك بتحويلها إلى مخازن يتم وضع هذه المهمات فيها، ووقع اختيار اللجنة على مجموعة أمير كبير قرقماس، وهي عبارة عن مجموعة معمارية أثرية ترجع لعصر المماليك الجراكسة قام ببنائها أمير كبير قرقماس أتابك العسكر في عصر السلطان قانصوة الغوري، وهي مكونة من مدرسة وسبيل وحواصل.



وكانت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قد وافقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020م، على توظيف الفراغات الخارجية لبعض آثار صحراء المماليك، والتي ضمنها مجموعة أمير كبير قرقماس، بناء على دراسة متكاملة ستقدمها جمعية تحسين البيئة.



وقال أحد الخبراء إلى الفجر عبر رسالة نصية، إن هذه التوصية -في حال تحولها لقرار- سيعد مخالفًا لقانون حماية الآثار، حيث أن مجموعة قرقماس الأثرية تعد من أجمل المجموعات المعمارية وأهمها في صحراء المماليك، وتحويلها إلى مخزن سيشوه منظرها الجمالي، كما يهددها بخطر الحريق حيث أن المهمات المشونة قد تكون قابلة للاشتعال.



وأضاف أن موافقة اللجنة الدائمة صدرت لجمعية تحسين البيئة بغرض إعادة استغلال وليس للتحويل كمخزن، والمخازن في القلعة تقع في الممر الصخري المؤدي لباب العزب، وهو مكان لا يمثل خطورة على الأثر، وكان يُعد هو الأنسب كمخازن لمثل تلك المهمات التي ترغب إدارة القلعة في تشوينها.