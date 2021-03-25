بتروجت في مواجهة مثيرة وقوية بالقسم الثاني



خاض الفريق البترولي 18مباراة ،وفاز في 5مباريات،وتعادل في 7مباريات ،وخسر في 6مباريات ،بهذا النتيجة يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 22نقطة ،بينما طنطا خاض 18مباراة ،وفاز في 4مباريات ،وتعادل4 مباريات ، وهزم10مباريات يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18نقطة.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين ،ضيفا علي فريق طنطا بقيادة حسن موسي، عصر الجمعة في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري القسم الثاني .يذكر أن الفريق البترولي قد تغلب علي الترسانة في المباراة الماضية بهدف رشاد المتولي ،بينما فاز فريق طنطا علي سرس الليان بهدفين محمد ماجد اونش ، وحسام غالي من ضربة جزاء .