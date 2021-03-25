محمود البزاوى ينضم لأبطال فيلم "فى عز الضهر"





يذكر أن فيلم "في عز الضهر" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم مينا مسعود، شيرين رضا، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سيجنال فيلمز.





في سياق متصل، يشارك الفنان محمود البزاوي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر عرضة الماراثون الرمضاني القادم 2021، من بطولة هاني سلامة، درة، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد بدير، محمد ثروت، ندي كرم، محمود الليثي، نورهان، محمد لطفي، أحمد السلكاوي، محمود البزاوي، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.





انضم الفنان محمود البزاوي، لأبطال فيلم "في عز الضهر" للنجم العالمي مينا مسعود، ليكون آخر المنضمين للعمل، ويستعد صناع الفيلم لبدء التصوير خلال الأيام القادمة، وسيصل إلى القاهرة آواخر شهر مارس الجاري لتصوير مشاهده.