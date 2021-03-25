Advertisements

مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شهدت منطقة غربال بمحرم بك وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إنهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، ما تسبب في وفاة شخصين، وإصابة أخر.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا يفيد انهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك.

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولي حي وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وجرى فرض كردون أمني وجاري رفع الأنقاض.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "أحمد خميس أحمد" 42 عاما، و"زكريا خليل إبراهيم" 60 عاما، وإصابة "محمد زكريا خليل"، وجرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)
مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)
مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)
مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)
مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)
مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل ساسي

منذ ساعة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ ساعة

تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد مولودية الجزائر وتونجيت في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعتين

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 10 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

06:30 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها