مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)



تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا يفيد انهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك.



انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولي حي وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وجرى فرض كردون أمني وجاري رفع الأنقاض.



أسفر الحادث عن مصرع كل من "أحمد خميس أحمد" 42 عاما، و"زكريا خليل إبراهيم" 60 عاما، وإصابة "محمد زكريا خليل"، وجرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



شهدت منطقة غربال بمحرم بك وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إنهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، ما تسبب في وفاة شخصين، وإصابة أخر.