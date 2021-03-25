Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 25/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements




يتصدر نادي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

1- أتليتكو مدريد 66 نقطة

2- برشلونة 62 نقطة

3- ريال مدريد 60 نقطة

4- إشبيلية 55 نقطة

5- ريال سوسيداد 45 نقطة

6- ريال بيتيس 45 نقطة

7- فياريال 43 نقطة

8- غرناطة 36 نقطة

9- أتليتك بلباو 35 نقطة

10- ليفانتي 35 نقطة

11- سلتا فيجو 34 نقطة

12- فالنسيا 33 نقطة

13- أوساسونا 30 نقطة

14- خيتافي 29 نقطة

15- قادش 29 نقطة

16- بلد الوليد 27 نقطة

17- إلتشي 25 نقطة

18- إيبار 23 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة

20- هويسكا 21 نقطة.

أخبار تهمك

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ ساعة و نصف

الزمالك يكشف حقيقة رحيل ساسي

منذ ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد مولودية الجزائر وتونجيت في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

06:30 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها