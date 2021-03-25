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تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد مولودية الجزائر وتونجيت في دوري الأبطال

الخميس 25/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تلقى مسؤولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بتحديد موعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي في آخر جولتين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد خطاب "كاف" بإقامة مباراة الفريق أمام المولودية بالجزائر يوم 3 أبريل القادم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تقام مواجهة تونجيت 10 من الشهر نفسه باستاد القاهرة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي سياق أخر وصل منذ قليل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس.

وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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