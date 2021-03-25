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تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد مولودية الجزائر وتونجيت في دوري الأبطال
الخميس 25/مارس/2021 - 07:01 م
رامي بشاي
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تلقى مسؤولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بتحديد موعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي في آخر جولتين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأفاد خطاب "كاف" بإقامة مباراة الفريق أمام المولودية بالجزائر يوم 3 أبريل القادم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تقام مواجهة تونجيت 10 من الشهر نفسه باستاد القاهرة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وفي سياق أخر وصل منذ قليل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس.
وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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