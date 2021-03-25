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الأرجنتين: لن نستطيع سداد 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي

الخميس 25/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
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أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، مما يقلل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أكبر دائن لذلك البلد الواقع في امريكا اللاتينية.
 
وقالت دي كيرشنر في فعالية أقيمت في عاصمة البلاد بوينس آيريس: "لا يمكننا الدفع لأننا لا نملك المال لندفعه"، مضيفة أن الشروط والأحكام "غير مقبولة".
 
وجاءت تعليقات فرنانديز دي كيرشنر بعد مباحثات بين وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان والمديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي.
 
وقد يساهم الموقف المتشدد من فرنانديز دي كيرشنر، التي خاضت حربا مع الدائنين خلال السنوات الثماني التي قضتها في منصبها كرئيسة للبلاد من 2007 إلى 2015، في إنهاء احتمالات إبرام اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الرئيسية في أكتوبر المقبل.
 

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