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دبلوماسي سابق يكشف مفاجاة عن أمان سد النهضة (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد منيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سد النهضة تم بناؤه في عجالة شديدة، ودون دراسات كافية، ويصل معدل الأمان إلى 28% فقط عكس المتبع الذي من المفترض أن يصل إلى 80% في السدود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سد النهضة مشروع فاشل فعامل الأمان غير عال.

وأوضح السفير محمد منيسي أن موضوع سد النهضة يشغل الرأي العام الداخلي في مصر، موضحا أن إثيوبيا التي تتعنت مع مصر في المفاوضات تمتلك 9 أحواض ليصل إجمالي الأنهار الموجودة في الهضبة الأثيوبية 17 نهرا، عكس مصر التي لديها نهر النيل فقط.

وكشف السفير محمد منيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن نهر النيل في مصر لا يشكل نسبة لا تزيد عن 30% من كمية المياه الموجودة في إثيوبيا.

وقال محمد منسي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك سواء داخل أو خارج مصر، في الطريق الذي يحقق المصلحة القومية للبلاد، كما أن زيارات الرئيس للخارج تأتي في إطار تحقيق المصلحة في مصر.

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