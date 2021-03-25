محافظ الإسكندرية يصدر قرارات عاجلة بشأن عقار محرم بك المنهار (صور)



وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.





كما كلف محافظ الإسكندرية بنزول لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وعمل تقرير نهائي لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإداري الفوري للعقار من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء إحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين.



وكان انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلي موقع حادث إنهيار سقف عقار قديم كائن ب31 شارع أحد متفرع من شجرة الدر غربال محرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و3 أدوار علوية، ونتج عنه حالتان وفاة وإصابة آخر.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.



كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع واقعة انهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك، والذي تسبب في وفاة شخصين وإصابة أخر.