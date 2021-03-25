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ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.. القمر الأحدب يقترن بنجم قلب الأسد الليلة

الخميس 25/مارس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
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يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الخميس، 25 مارس 2021 وحلول الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
 
يذكرأن قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الواقع على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.
 
يسمى هذا النجم أيضا (الف) الأسد كما يدعى (نجم المنجل) ولو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل.
 
بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائما باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة، ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليله، فمثلا يوم غدا سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.
 
 
 

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