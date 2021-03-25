نشرة أخبار الدقهلية اليوم.. حملات إزالة وتجميل للميادين ومسيرة للصحة

شهدت محافظة الدقهلية، الخميس٢٥ مارس 2021، عددًا من الأحداث المهمة في مختلف مدن المحافظة،

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة وجاءت كالتالي:



محافظ الدقهلية يتابع أعمال الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل



شهدت محافظة الدقهلية اعمال مكثفة لإزالة التعديات على جانبي نهر النيل في اطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم ازالته منذ بدء الحملات في الفترة من 20: 24 مارس الجاري يبلغ223 حالة إزالة بمساحة اجمالية قدرها 33019 متر مربع بنطاق مراكز ومدن واحياء المحافظة.



وأضاف مختار ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.



حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بالدقهلية





شن قيادات محافظة الدقهلية حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء.



ومن جانبه تابع المحافظ مع رؤساء المراكز اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة من خلال اعمال فرق عمال النظافة والتجميل وصيانة الكهرباء والجهود المبذولة فى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها وكذا متابعة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات.



تأتي الحملات تنفيذا لخطة المحافظة التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ووفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.



مسيرة للقطاع الوقائي بالدقهلية لإعلان عن بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال



انطلقت اليوم مسيرة للقطاع الوقائي بمعظم الإدارات الصحية للاعلان عن بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها يوم الاحد 28 مارس وتستمر لمدة اربع ايام وتنتهى فى 31 مارس الجاري، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد عبداللطيف مكى - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



الجدير بالذكر انه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرق متحركة من شقة الى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والاطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات مصريين وغير مصريين علما بان التطعيم آمن وبالمجان.





