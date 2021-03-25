محافظ ثار يناقش مشاريع الإسكان في المحافظة

التقى محافظ ثار محمد بن عفيصان في مكتبه اليوم بمدير شؤون الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور، ومدير مشاريع الإسكان التنموي المهندس حيدر مسعود آل حيدر، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالله آل عامر.





وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمحافظة والاطلاع على المخططات المستلمة والبرامج والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.





وأكد محافظ ثار حرص ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه على تقديم أفضل الخدمات للمحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.