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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر

الخميس 25/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 25 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر

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