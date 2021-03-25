السعودية تشترط تحصين العاملين بمكاتب الاستقدام لتقديم خدمات العمالة المنزلية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الخميس، تعميما لجميع مكاتب الاستقدام يقضي باشتراط تحصين جميع العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام والتي تمارس نشاط تأجير العمالة المنزلية لتقديم خدمات العمالة المنزلية المؤقتة اعتبارا من 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يشترط في حالة عدم التطعيم بوجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل 7 أيام على نفقة المكتب للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وأضافت "الموارد البشرية"، أن القرار يأتي نظرا لمستجدات الجائحة محليا وإقليميا، واستشراف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الفترة القادمة، وحرصا من حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأردفت، إلى جانب منع أي تفشي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الأنشطة التي يصعب تحقيق التباعد الجسدي فيها والتي قد تكون مصدرا محتملا لانتشار عدوى الفيروس.