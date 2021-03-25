بحرينية ضمن قائمة النساء الرائدات بمجال التكنولوجيا المالية للعام التالى على التوالي

أعلنت مؤسسة Innovate Finance البريطانية عن القائمة النهائية للشخصيات النسائية الرائدة في مجال التكنولوجيا حول العالم لعام 2020، حيث ضمّت القائمة رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، ياسمين آل شرف، للسنة الثانية على التوالي؛ تحت فئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية.

وتم إطلاق قائمة أسماء النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2020 تقديراً للنساء الرائدات في مجال الابتكار في الخدمات المالية، ونشرت مؤخرًا القائمة التي تضم 200 امرأة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة قالت ياسمين آل شرف "كأي امرأة بحرينية شغوفة بما تقدم إلى الوطن الغالي، لا يسعني إلا أن أكون ممتنة لما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ لتمكين المرأة البحرينية ودفعها إلى تحقيق الإنجازات التي يشار لها بالبنان في المحافل المحلية والدولية، وبفضل ذلك ها أنا اليوم يتم اختياري للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية لفئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية، وهي مبادرة تطلقها مؤسسة Innovate Finance البريطانية المعنية بدعم قطاع التكنولوجيا المالية، وأود في هذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري للسيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي لما يمتاز به مصرف البحرين المركزي بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للإنجاز".

كما هنئ السيد المعراج ياسمين آل شرف على اختيارها ضمن قائمة الشخصيات النسائية الرائدات لعام 2020 وقال: "نشيد بهذا الإنجاز ودور المرأة في كافة المجالات ومنها التكنولوجيا المالية، كما إننا فخورون بالكفاءات النسائية العاملة في المصرف وبإنجازاتهن، وهذا ما لمسناه من خلال مشاركتها الفعالة على المستوى المحلي والدولي وإصرارها على تقديم ما هو أفضل في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة في القطاعات المصرفية والمالية".