Advertisements

بحرينية ضمن قائمة النساء الرائدات بمجال التكنولوجيا المالية للعام التالى على التوالي

الخميس 25/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت مؤسسة Innovate Finance البريطانية عن القائمة النهائية للشخصيات النسائية الرائدة في مجال التكنولوجيا حول العالم لعام 2020، حيث ضمّت القائمة رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، ياسمين آل شرف، للسنة الثانية على التوالي؛ تحت فئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية.
 
وتم إطلاق قائمة أسماء النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2020 تقديراً للنساء الرائدات في مجال الابتكار في الخدمات المالية، ونشرت مؤخرًا القائمة التي تضم 200 امرأة في هذا المجال.
 
وبهذه المناسبة قالت ياسمين آل شرف "كأي امرأة بحرينية شغوفة بما تقدم إلى الوطن الغالي، لا يسعني إلا أن أكون ممتنة لما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ لتمكين المرأة البحرينية ودفعها إلى تحقيق الإنجازات التي يشار لها بالبنان في المحافل المحلية والدولية، وبفضل ذلك ها أنا اليوم يتم اختياري للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية لفئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية، وهي مبادرة تطلقها مؤسسة Innovate Finance البريطانية المعنية بدعم قطاع التكنولوجيا المالية، وأود في هذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري للسيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي لما يمتاز به مصرف البحرين المركزي بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للإنجاز".
 
كما هنئ السيد المعراج ياسمين آل شرف على اختيارها ضمن قائمة الشخصيات النسائية الرائدات لعام 2020 وقال: "نشيد بهذا الإنجاز ودور المرأة في كافة المجالات ومنها التكنولوجيا المالية، كما إننا فخورون بالكفاءات النسائية العاملة في المصرف وبإنجازاتهن، وهذا ما لمسناه من خلال مشاركتها الفعالة على المستوى المحلي والدولي وإصرارها على تقديم ما هو أفضل في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة في القطاعات المصرفية والمالية".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و نصف

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد مولودية الجزائر وتونجيت في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل ساسي

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

06:30 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها