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"مستعدون لتقديم كل الدعم بلا قيد أو شرط".. شاهد رسائل السيسي بشأن ليبيا

الخميس 25/مارس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية، عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل زيارة رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس السيسي، التهنئة إلى رئيس مجلس الرئاسة الليبي لقيادة للمجلس، متمنيا له التوفيق، مؤكدا أن مصر تقف إلى جانب أمن واستقرار ليبيا، وليس لمصر أي مصلحة في ليبيا إلا أن تراها مستقرة وموحدة، معلقا: نقف إلى جانبكم ومستعدون للدعم الكامل من أجل تحقيق وحدة الأراضي الليبية".

وأضاف، "مصر ستكون بالتعاون الكامل مع ليبيا.. مصلحة مصر في مصلحة ليبا، واستقرار مصر في استقرار ليبيا"، موجها التحية للشعب الليبي، متابعا: "نتطلع إلى اليوم الذي نزور فيه ليبيا، ويسعدنا ننزل في طرابلس مع الأشقاء في ليبيا.. كل الدعم من مصر إلى ليبيا بلا قيد أو شرط".
 
من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن.

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