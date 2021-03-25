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عاجل - كينيا تُدرك التعادل أمام منتخب مصر (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
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سجل عبد الله حسن لاعب منتخب كينيا، هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام المنتخب المصري الأول، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الجلوة الرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بدولة الكاميرون.

أحرز لاعب كينيا الهدف في الدقيقة 65 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد دربكة غير مفهومة من لاعبي منتخب مصر أسفرت عن هدف التعادل في شباك محمد الشناوي حارس مرمي الفراعنة.

وكان محمد مجدي أفشه قد سجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

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