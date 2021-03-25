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الكشف عن تفاصيل عرض الزمالك للتجديد مع بن شرقي

الخميس 25/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 بدأ مجلس إدارة الزمالك، التحرك للوصول إلي أتفاق  مع أشرف بن شرقى، المحترف المغربى فى صفوف الزمالك، وبحث إمكانية تجديد عقد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


وكشفت تقارير صحفية عن عرض إدارة الزمالك، على  أشرف بن شرقى وهو الحصول على نفس قيمة عقده الحالية من أجل التجديد.

يذكر أن عقد  بن شرقى حاليا  مليون و400 ألف دولار فى الموسم الواحد، وترغب الإدارة البيضاء في تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.

ويعتبر بن شرقى من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البليضاء.

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