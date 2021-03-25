ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

تحدث النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني عن أنباء اقترابه من الإنضمام إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات الموثوق بأن ألابا يمتلك إتفاق شفهي مع ريال مدريد منذ يناير الماضي, حيث يمتلك عقد حتى 2024 ولكنه لم يوقع عليه حتى الآن بشكل رسمي.





وأكد موقع fussballtransfer الألماني أن العديد من الأندية أوروبية ترغب في التعاقد مع ديفيد ألابا البالغ من العمر 28 عاماً على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي و تشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ولكن رغبة النجم النمساوي هي الإنضمام إلى الدوري الإسباني.





وعن ريال مدريد, قال ألابا في تصريحات أبرزها الموقع الألماني:" بالطبع تسمع بعض الأشياء، لكنني لست من النوع الذي يستيقظ ويقرأ الصحف كل صباح، سنرى ما سيحدث في المستقبل".



