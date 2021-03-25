"حياة كريمة" تكشف عن مشروعاتها في محافظة الغربية

قال عبد الوهاب الحضري، عضو مؤسسة حياة كريمة بالغربية، إن قرى الغربية تعاني من نقص الخدمات سواء في الصرف الصحي أو الغاز، خلاف أن شبكة المياه تعاني من بعض المشاكل، والوحدات الصحية لا تقدم الخدمات على أكلم وجه.



وتابع "الخضري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مبادرة حياة كريمة بدأت في توصيل الصرف الحصي في 13 قرية، وجاري ادخال الغازلـ 5 قرى، أما بالنسبة للمدارس فهناك 89 مشروعًا لرفع كفاءة المدارس، خلاف تبطين الترع.



ولفت إلى أن المبادرة قامت بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بمراكز الشباب، كما أن المبادرة تضمن توفير سكن كريم لغير القادرين، وتم حصر المنازل التي في حاجة إلى تطوير، وجاري اعداد الابحاث الاجتماعي لتطوير هذه القرى بما يليق بحياة المواطن المصري.

