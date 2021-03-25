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تعرف على أسباب نباح الكلب
الخميس 25/مارس/2021 - 07:32 م
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تختلف طبيعة نباح الكلب باختلاف الغرض أو الشيء الذي يحاول إيصاله؛ فالنباح هو الوسيلة الوحيدة التي يتواصل بها الكلب، سواء مع البشر أو باقي الفصائل الحيوانية، وفيما يلي نقدم لكم أسبا نباح الكلاب
أسباب نباح الكلب
- نباح منخفض، حيث يقوم الكلب بإصدار صوت أقرب للصفير عندما يشعر بالوحدة والحزن.
- نباح مرتفع مع زمجرة واضحة، وهو يدل على تأهب الكلب واستعداده لبدء القتال، فهذه هي طريقته للتعبير عن وجود خطر ما.
- نباح عالٍ بشكل سريع، وفي هذه الحالة يحاول الكلب تنبيه من حوله لاقتراب خطر ما، سواء كان شخصًا لا يعرف، أو حيوانًا ضاريًا، أو حتى عند اقتراب حدوث كارثة طبيعية؛ فالكلاب لديها قدرة على استشعار الزلازل والفيضانات والحرائق.
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