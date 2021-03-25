تعرف على أسباب نباح الكلب

تختلف طبيعة نباح الكلب باختلاف الغرض أو الشيء الذي يحاول إيصاله؛ فالنباح هو الوسيلة الوحيدة التي يتواصل بها الكلب، سواء مع البشر أو باقي الفصائل الحيوانية، وفيما يلي نقدم لكم أسبا نباح الكلاب





أسباب نباح الكلب





- نباح منخفض، حيث يقوم الكلب بإصدار صوت أقرب للصفير عندما يشعر بالوحدة والحزن.





- نباح مرتفع مع زمجرة واضحة، وهو يدل على تأهب الكلب واستعداده لبدء القتال، فهذه هي طريقته للتعبير عن وجود خطر ما.



