البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع تزايد الإصابات

تراجعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع زيادة إصابات الوباء.





وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 2 بالمائة، بينما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6 بالمائة.





وألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الإلغاء المستقبلي لإجراءات التحفيز النقدي التي دعمت أكبر اقتصاد في العالم من خلال الوباء، مشيرًا إلى أن التحفيز المالي وإطلاق اللقاح قد أتاح تعافيًا أسرع من المتوقع.





ولا تزال أوروبا تعاني من تزايد إصابات الوباء مع موجة حدوث موجة ثالثة.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.07 بالمائة إلى مستوى 423.08 نقطة، كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة إلى 6674.8 نقطة.





في حين ارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 14621.3 نقطة، بينما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.09 بالمائة إلى مستوى 5952.4 نقطة.