الاتحاد الأوروبي يعلق على مبادرة تطوير الريف المصري



وأشار "برجر"، خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم سعداء باطلاق القيادة السياسية مبادرة لتطوير الريف، منوها بأن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من المشروعات في مصر، حيث أنهم يستهدفون دعم المناطق الريفية.



وأضاف أنهم يتعاونون لتقديم تسهيلات للمواطنين في القرى الريفية فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وإقامة النوادي لإعطاء فرصة للمواطنين ليحيوا حياة أفضل.



ثمن كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، توجه الدولة لتطوير الريف المصري، لافتا إلى أنهم يومنون بأهمية دعم المواطنين في المناطق الريفية، حتى يظلوا بأماكنهم ويطوروها.