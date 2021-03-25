الناقد محمد نبيل يحاور صناع 4 أفلام بعد فوزها بالمهرجان القومي للسينما





أما يوم الثلاثاء 30 مارس، سيدير الناقد محمد نبيل ندوة عقب عرض فيلم "shattered" والحائز على جائزة أفضل فيلم تحريك، وفيلم "ليل خارجي" والحائز على جوائز: الإخراج، تمثيل نساء، ملابس، الصوت.





وعن جدول عروض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما، فقد بدأت اليوم الخميس بالفيلم التسجيلي "رسالة لوالدي" والحائز علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة، وفيلم "عندما يرضى الناس" والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة، ثم تقام ندوة حولهما تديرها الناقدة ماجدة موريس، كما يُعرض الفيلم الروائي "عنها" الفائز بجائزة الإنتاج الثالثة وتدير الندوة التي تعقب العرض الناقدة ماجدة خير الله.





ويعرض غدا الجمعة فيلم "رمسيس راح فين"، الفائز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة، وفيلم "المتاهة" الحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، ويدير الندوة التي تعقب عرض الفيلمين الناقد محمد نبيل.





وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الروائي الطويل "لما بنتولد"، الحائز على جائزة الإنتاج الثانية، وتعقب العرض ندوة تديرهاالناقدة ماجدة موريس، ويُعرض بعد غد السبت فيلم "مشوار" الحائز على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.





كما يعرض فيلم "هذه ليلتي" والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة، وعقب عرض الفيلمين تقام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.





ويعرض في السادسة مساء نفس اليوم فيلم "بين بحرين" والحائز على جائزة الإنتاج الأولى، ويعقبه ندوة يديرها الناقد محمد نبيل، وفي الثالثة والنصف مساء يوم الأحد المقبل يعرض فيلم "Bubble" والحائز على جائزة "أنطون سليم" للعمل الأول "تحريك"، كما يعرض فيلم "السيد البنفسجي" والحائز على جائزة لجنة التحكيم لأفلام التحريك، ويعقب عرض الفيلمين ندوة تديرها الناقدة ماجدة موريس.







ويُعرض يوم الاثنين المقبل فيلم "الكيلو 64" والحائز على جائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية، وفيلم "افعل شيئا يا حامد" والحائز على جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، ويعقب عرضهما ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.



بدأ اليوم الخميس عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما بمركز الإبداع الفني، بساحة الأوبرا، بمشاركة عدد من النقاد.ويشارك الناقد الفني محمد نبيل في فعاليات العروض بالأوبرا، ويدير الناقد نبيل غدًا الجمعة ندوة عقب عرض فيلم "رمسيس راح فين" الفائز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة، وكذلك فيلم " المتاهة" الحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة.