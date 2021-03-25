"الأعلى للشئون الإسلامية" التشادي يشيد بجهود شيخ الأزهر في خدمة الإنسانية



وثمن عيسى كل سبل الدعم التي يقدمها الأزهر الشريف؛ من قوفل طبية وإغاثية، إضافة إلى إسهام جامعة الأزهر في افتتاح كلية للطب البشري والعلوم الصحية على غرار كليات الطب بجامعة الأزهر العام القادم بجامعة الملك فيصل بتشاد.



وطرح رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي خلال اللقاء ما يحتاجون إليه من دعم وتعاون مع الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في إطار تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز سماحة الدين الإسلامي الحنيف، خاصة وأن الأديان كلها تهدف إلى خدمة الإنسانية.



وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، رئيس الوفد، على أن كل مايحتاجه الجانب التشادي من تعاون سوف يكون محل اهتمام من فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حتى نبدأ العمل على تفعيل جميع أوجه التعاون في أقرب وقت ممكن.



حضر اللقاء كلًّا من: الدكتور حسين مسار، مستشار رئيس جمهورية تشاد للتعليم العالي والبحث والابتكار، رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل العالمية بتشاد، والدكتور حسن بوبا جمعة، رئيس جامعة الملك فيصل العالمية، والسفير عمرو رفاعي، سفير مصر في تشاد، إضافة للوفد المرافق للدكتور محمود صديق، وهم: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر.



وفي نهاية اللقاء تم تكريم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لجهوده المخلصة في خدمة الإنسانية، كما تم تكريم الوفد الأزهري المصري.

أشاد الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في نشر قيم الوسطية والاعتدال في العالم؛ من خلال المنهج الوسطي المعتدل الذي تتحلى به مؤسسة الأزهر.وأكد خاطر خلال استقباله وفد الأزهر الشريف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لنشر الوسطية والاعتدال في العالم سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور، خاصة وثيقة الأخوة الإنسانية، التي يحتاج العالم إلى تطبيق وتفعيل بنودها اليوم قبل الغد؛ ليعم الأمن والأمان والسلم والسلام جميع أنحاء العالم.