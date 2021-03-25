تعرف على موعد طرح أخر اعمال المطربة أمينة عبر "اليوتيوب"

تستعد المطربة أمينة لطرح كليب "المقام العالي"، اليوم على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما يعرض الكليب على عدد من القنوات الفضائية خلال الفترة المُقبلة.









وأوضحت أمينة، في بيان لها أنها تجسد شخصية ضابط شرطة، فى سياق الأكشن والإثارة، للقبض على أحد المجرمين، وذلك ضمن أحداث الكليب.









وأعربت أمينة ، عن سعادتها بالتعاون مع الشيخ فهد زاهد مضيفة أنه عمل على توفير كافة الإحتياجات والمتطلبات اللازمة لجميع فريق العمل، وتم تصوير الكليب في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا بمدينة دبى، مضيفة.









كليب «المقام العالي » من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر إلهامى دهيمة ومن إخراج عادل سرحان.



