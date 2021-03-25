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أحمد كريمة يفتح النار على الشامتين في وفاة نوال السعداوي (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على شامتة البعض في وفاة الدكتورة نوال السعداوي بسبب آرائها الجريئة حول بعض القضايا، قائلًا: "الإسلام لا يحجر على إبداء الرأي لأن الفكر يعالج بالفكر".

وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن "السعداوي" كانت لها بعض المعارك الفكرة، وأخلت معها في الكثير من القضايا، لكي لم أكفرها، معقبًا: " قضية الايمان والكفر حكمها لله عز وجل،...تعلمت من شيوخ في الأزهر الشريف بأن علينا إحسان الظن بالناس، ومن هنا يحرم التكفير للناس، ويترك هذا الأمر للهيئة العلمية ثم الهيئة القضائية"

ولفت إلى ان "السعداوي" الآن بين يدي الله، مقعبًا:" ربنا أرحم بها من نفسها، والحكم لله وحد، ولكن بعض من يتوهمون بانهم أوصياء على الدين لديهم شماتة، في موتها، والإسلام لا يعرف الشماتة".

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