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خبير: رجال الأعمال الناجحين في العالم لم يكونوا متفوقين دراسيا (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال حسن مختار، خبير تطوير الذات، إن ولي الأمر عليه أن يكون مرن في تعامل مع أبنائه لإظهار أفضل ما فيهم، معقبًا: "لو بيحب الطبخ، ممكن يروح يدرب في مطعم خلال فترة الإجازة، وممكن يكتشف بعدم مارسة موهبته بأن الطبخ ليس طريقه الأفضل".

وتابع "مختار"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن رجال الاعمال الناجحين في العالم أجمع، لم يكونوا متفوقين دراسيًا، معقبًا: "متطلبات الحياة، لا تطلب التفوق في الدراسة فقط، بل تطلب القدرة على التخاطب، والقدرة على التعامل مع الجنس الآخر، والكثير من المهارات الحياتية التي تختلف عن الدراسة".

وتابع: البعض قد يعاني من مشاكل طيلة حياته بسبب التربية الخطأ خلال فترة المراهقة، معقبًا: "في ناس بتلوم على اهلها بعض الاشياء، حتى بعد وصولهم لسن الأربعين أو الخمسين".

وشدد على ضرورة تقدير الأبناء، وتشجعيهم على تنمية مهارتهم، والعمل على مساعدتهم في تحقيق أهدافهم، وهذا الأمر ضروي خلال فترة المراهقة.

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