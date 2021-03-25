وسط إجراءات احترازية.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب



جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب.



وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، مشيدًا بعدد الإصدارات في دور النشر المختلفة، لافتًا إلى الدور القوي الذي تقوم به معارض الكتاب وما لها من مردود وتأثير إيجابي علي المجتمع.



من الجدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من 10 صباحًا إلى 9 مساءًا، ماعدا يوم الجمعة من 1م إلي 9م. وتتخذ الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، كل الإجراءات الإحترازية للجمهور في أثناء دخول المعرض، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، ويتم قياس الحرارة، والتعقيم، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ 50%.



افتتح اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض الإسكندرية للكتاب، بأرض كوتة، والذي يمتد في الفترة من ٢٥ مارس إلى ٣ إبريل ٢٠٢١، بمشاركة 90 دور نشر بالإضافة إلي جميع قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة دار المعارف، ومكتبة الإٍسكندرية. ولأول مرة في المعرض الإسكندرية تكون هناك مشاركة دولية متمثلة في هيئة الشارقة للكتاب- الأمارات العربية المتحدة.