خبير: المقارنة بين المراهق والآخرين تضعه في ضغط كبير (فيديو)



وتابع "مختار"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أهم استثمار في حياة الإنسان يكون في فترة المراهقة، لأن التعامل بشكل جيد خلال هذه المرحلة، يؤدي إلى الحياة أفضل طيلة حياة الإنسان.



وأشار إلى أن المراهق يكون لديه شخصية مستقلة، ولا يريد الدخول في المنافسة مع الآخرين، معقبًا: "المنافسة بينه وبين الآخرين تضعه في ضغط كبير، وهناك ضرورة لتنمية مواهبة خلال هذه المرحلة، بدلًا من توجيه نحو اتجاه معين".



قال حسن مختار، خبير تطوير الذات، إن أهم سنوات في عمر الإنسان هي المرحلة ما بينم الـ12 لـ20 سنة، معقبًا: "ساعات الشخص بيحس إن الحياة ممكن تهرب منه في المرحلة دي، لو ما ذكرش كويس في المدرسة، بيجيب مجموع قليل، فمش بيدخل الكلية اللي هو عايزها، ويشعر بأن الحياة هربت منها، مما يؤدي إلى اتخاذ الكثير من القرارات العشوائية".