مصر تتعادل مع كينيا وتتأهل إلى كأس أمم إفريقيا

انتهت مباراة منتخب مصر الأول وكينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وسجل هدف منتخب مصر الأول اللاعب محمد مجدي أفشة من تسديدة قوية سكنت شباك كينيا بعد عرضية رائعة من محمد هانى.





وفى الشوط الثاني سجل اللاعب كولينس هدف التعادل بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ليحقق الفريق الكيني التعادل.





وصعد منتخب مصر الأول إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة العام المقبل فى الكاميرون 2022 بعد التعادل أمام كينيا ليصعد بجانب منتخب جزر القمر.



