منال سلامة: "روحت للدكتور نفسي بسبب ابني (فيديو)"











وتابعت "سلامة"، خلال تقديمها برنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن نجل شقيقتها خلال هذه الفترة في مرحلة المراهقة، وتعمل على توجيه له النصائح الخاصة بضرورة الاجتهاد خلال هذه المرحلة لكي يحقق ما يريد، ولكنهم لا يستجيب إلى نصائحها، معقبة:" لما بقة يشوفني بقي يهرب"

وأضافت منال سلامة: "الاولاد في مرحلة المراهقة بيكون لديهم رؤية مختلفة عن الآباء، وبيكونوا فاكرين إن تحقيق أهدافهم امر سهل... فاكرين الحكاية سهلة"



قالت الإعلامية منال سلامة، إنها ذهبت إلى الطبيب النفسي بسبب عدم قدرتها على التعامل مع نجلها خلال فترة المراهقة، معقبة: "الطبيب فضل يضحك عليا، وقال لي ابعد عن أبنك خالص، انت محتاجة مدرس،..المشكلة إننا عايزين أولادنا كويسين في كل حاجة، عايزينهم ملائكة".