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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي
الخميس 25/مارس/2021 - 07:55 م
حسام مجدي
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أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع غرناطة الإسباني.
يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره غرناطة يوم الخميس المقبل ٨ أبريل ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.
وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد غرناطة يوم الخميس ٨ أبريل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد غرناطة يوم الخميس ٨ أبريل في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
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