موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي









أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع غرناطة الإسباني.





يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره غرناطة يوم الخميس المقبل ٨ أبريل ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.





وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد غرناطة يوم الخميس ٨ أبريل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



