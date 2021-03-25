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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي

الخميس 25/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع غرناطة الإسباني.

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره غرناطة يوم الخميس المقبل ٨ أبريل ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد غرناطة يوم الخميس ٨ أبريل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد غرناطة يوم الخميس ٨ أبريل في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

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