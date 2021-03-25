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سفير الاتحاد الأوروبي: مرونة وقوة المصريين تبهرني وكرم الضيافة صفة محببة (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر "أكثر ما أحبه في مصر وهي الشيء المهم لي وهو كرم الضيافة من الشعب المصري".

وأضاف برجر في لقاء خاص لبرنامج آخر الأسبوع مع الإعلامي أحمد مجدي على قناة صدى البلد، أن المصريين مهتمين بما تقوم به فدائما ما تجد شخص تتحدث معه وهو امر مهم بالنسبة للأجنبي.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن ما يحبه أيضا ولفت أنظاره هو مرونة وقوة الشعب المصري فهي تبهرني ففي مواجهة فيروس كورونا مصر تعمل وتؤدي بشكل جيد جدا فعدد الإصابات قليل.

وأضاف: استمتعت بوجودي بمصر وفي المكتب يوجد نصف أوروبي ونصف مصري يجمع العديد من الخبراء ونعمل معهم على العديد من القضايا وهذا التعاون يفيد العمل بصورة كبيرة.

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