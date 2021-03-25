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ماجي أنور عضو لجنة تحكيم بمهرجان مالمو للسينما العربية

الخميس 25/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تشارك المنتجة والمخرجة ماجي أنور ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، ويتواجد معها بنفس اللجنة كل من المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.


وقالت ماجي انور في تصريحات صحفية أن المهرجان عرض لها من قبل فيلم الفاتنة، الذي يحكي عن الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، كما أشارت أنها أحبت التواجد بالمهرجان كنوع من الدعم للفيلم العربي، وترى ان محمد القبلاوي رئيس المهرجان يقدم مجهود يستحق الدعم والإحترام.


وتقوم ماجي أنور حاليا بعدد من التحضيرات الخاصة بمهرجان فاتن حمامة، وفتحت باب مسابقة التصوير الفوتوغرافي والسيناريو بالمهرجان، ومن المقرر أن يكون هناك جائزة بأسم الفنان الكبير عمر الشريف بالمهرجان.


وعلى الجانب الأخر شاركت المخرجة ماجي أنور في تأسيس مهرجان WICA Los Angeles المقرر اقامته في شهر مايو القادم.


وقالت ماجي أنور التي تحتل منصب مدير للمهرجان بجانب كونها مؤسس مشارك في تصريحات صحفية، ان هذا العام سيتم عمل لقاءات مع عدد من السينمائيين ورسامين وكتاب، كما سيكون هناك مسابقة للسيناريو والتصوير الفوتوغرافي بجانب المسابقات الخاصة بالأفلام الطويلة والقصيرة.

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