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تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

الخميس 25/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
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بدأت الأمور في التحسن بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية.

وكان موسيماني قرر توقيع عقوبة على كهربا بابعاده عن المشاركات لمدة شهر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه.

وشارك كهربا لأول مرة في التدريبات الجماعية تحت قيادة موسيماني أمس عقب العفو عنه، حيث خاض تدريبات تأهيلية داخل الجيم، قبل أن يشارك في جزء من المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 2 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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