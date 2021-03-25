صحة الدقهلية تعلن 110 ألف و650 منتفعة حصيلة المرحلة الاولى والثانية من الحملة التنشيطية من مبادرة "أيامنا أحلى"



وأوضح وكيل الصحة أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي 44 الف سيده منهن 12940 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 5712 سيده ومتابعة حمل لعدد 3500 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 6888 سيده فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد حوالي 20 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا.



كما تم علي هامش الحملة الكشف على حوالي 20 الف طفل وعمل فحوصات متنوعة لحوالي 24 الف سيدة.و تم تنفيذ عدد 100 ندوة ولقاء جماهيري في جميع الادارات الصحية.



الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى نفذت في المدة من 14 حتى 18 مارس بالادارات "المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، دكرنس، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة".

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انتهاء المرحلة الثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم اطلاقها بمدن "السنبلاوين، منية النصر، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " يوم الأحد الموافق 21 مارس واستمرت حتى الخميس 25 مارس مشيرا الى ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة في ختام المرحلتين الاولى والثانية بلغ حوالي 110 الف و650 منتفعة.