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الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان بـ «تيجراي» الإثيوبي

الخميس 25/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن فتح تحقيق مشترك مع لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيجراي الإثيوبي.

وأصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، جاء فيه: إن "التحقيق مع جميع أطراف النزاع جزء من عملية المساءلة التي تشتد الحاجة إليها لضحايا النزاع".

وأضاف البيان، إنه "مع وجود جهات فاعلة متعددة متورطة في الصراع وخطورة الانتهاكات المبلغ عنها، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق موضوعي ومستقل"، موضحًا أن نشر المحققين سيبدأ في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أن موظفيها شهدوا يوم الثلاثاء الماضي قتل القوات الحكومية الإثيوبية أربعة مدنيين على الأقل في تيجراي .

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