نشرة أخبار قنا اليوم الخميس.. تعيين سكرتير عام جديد للمحافظة وضبط 200 فرش حشيش

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



ضبط عاملين بحوزتهما 200 فرش حشيش في قنا



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط عاملين بحوزتهما 200 فرش حشيش، داخل سيارة بكمين طيبة بقنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، اخطارا، يفيد تمكن الملازم أول عبد الرحمن سالم، من ضبط قرابة 200 فرش حشيش بحوزة، عبدالرحمن. ا.م، 26 عاما، سائق، وعبدالرحمن. ا.ع، 25 عاما، عامل.



"المفاهيم الخاطئة في الإسلام" ندوة توعوية بمجمع إعلام نجع حمادي



عقد مجمع إعلام نجع حمادي، في محافظة قنا، ندوة توعوية، حول تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسلام، والتي حاضرها الدكتور سليم حسين حنفي، بالأزهر الشريف،و الشيخ محمود علي، مدير عام أوقاف نجع حمادي، بحضور عدد من الشيوخ بالاوقاف.



وأدار الندوة عصام بهلول، أخصائي مجمع إعلام نجع حمادي، والذي بدأ بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت تزييف للعديد من المفاهيم الدينية، مؤكدا أن وسطية الإسلام هي السبيل الوحيد للتعامل بصحيح الدين.



كما ذكرت ماجده الشرقاوي، مدير مجمع إعلام نجع حمادي، عن المفاهيم الخاطئه لكلمه الجهاد بعض الناس تفهم كلمه الجهاد بطريقة غير صحيحة مثل الإرهاب وتعدد الزوجات.





الأحد.. جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بقنا



يفتتح محافظ قنا الأحد المقبل، قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمال المحافظة، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.



وأوضح الداودي، أن القافلة تأتي تفعيلًا لدور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر إحتياجًا.



تعيين تامر سعيد عياد سكرتيرًا عامًا لمحافظة قنا.. ننشر السيرة الذاتية



أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية.



حيث تم تعيين اللواء تامر سعيد محمد عياد، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، سكرتيرًا عاما لمحافظة قنا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بجميع محافظات الجمهورية بما يسهم في ضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.



وشغل عياد، عدة مناصب في وزارة التنمية المحلية، منها مدير عام المصايف في محافظة الإسكندرية، ومدير عام مكتب كل من محافظ الاسكندرية، ومحافظ البحر الاحمر، ومحافظ الوادي الجديد، ورئاسة مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، ثم ترأس حي الجمرك، ثم سكرتيرًا عاما لمحافظة مطروح، ثم سكرتيرًا عاما لمحافظة الاسماعيلية.