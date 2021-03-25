دبلوماسي سابق: المفاوض الإثيوبي مراوغ ولا يمكن حمل تصريحاته على محمل الجد (فيديو)

علق السفير محمد منسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة رئيس بورندي لمصر، قائلًا:" هذه الزيارة جاءت في وقت تتصاعد في الأوضاع في ازمة سد النهضة، واحتمالات حدوث صدام خطير بين مصر وإثيوبيا".



وتابع "منسي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أديس أبابا أحيانًا تدعي بأنه ليس من حق أي دولة التدخل في أزمة حوض نهر النيل، وهذا يخالف القانون الدولي، لأن حدوث أي صراع في أي منطقة في العالم من الممكن أن يمتد للعديد من الدول.



ولفت إلى أن بورندي تغيرت خلال الفترة الأخيرة، فبعدما كانت دولة تشهد العديد من المذابح إلى دولة بالغة الحداثة والتقدم في أفريقيا، ولذلك هناك علاقة وثيقة بين مصر وبورندي.



وأشار إلى أن المشكلة الاساسية في مفاوضات سد النهضة تتمثل في أن المفاوض الإثيوبي مراوغ، ولا يمكن حمل أي تصريحاته على محمل الجد، ولابد من فحص تصريحات الإثيوبيين للتأكد من جديتها.

