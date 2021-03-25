رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021





افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب الساجدين في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول اثر تسديدة قوية، وتعادل عبد الله حسن للمنتخب الكيني في الدقيقة 65، ولعب المنتخب الكيني منقوصا بعد طرد مدافعه أوتينو أومورو (70)، لاعتدائه بدون كرة على مصطفى محمد.



وصعد الفراعنة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا برفقة جزر القمر (9 نقاط)، بينما ودع منتخب كينيا بجانب توجو التصفيات.



تأهل منتخب مصر الأول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الكيني بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.