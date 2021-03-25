بعد تأهله للمرة 25.. تاريخ مشاركات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا (أرقام)

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، بعد تعادله مع منتخب كينيا 1 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.





تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، وتعادل حسن عبد الله للمنتخب الكيني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، متساويا مع منتخب جزر القمر، وضمن الثنائي التأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد4 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطتين.





تاريخ مشاركات منتخب مصر في أمم إفريقيا





وتأهل منتخب مصر للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة 25 في تاريخه، حيث سبق وشارك منتخب الفراعنة في 24 نسخة من البطولة القارية، ونجح في التتويج باللقب القاري 7 مرات وهو المنتخب الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الإفريقية في التاريخ.





منتخب مصر خاض 100 مباراة خلال مشاركاته السابقة في بطولة الأمم الإفريقية، حقق 57 انتصارًا، وتعادل في 17 مباراة، وخسر 26 مباراة، سجل لاعبوه 164 هدفًا، واستقبلت شباكه 88 هدفًا.





أول مشاركة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت عام 1957 في السودان ونجح في حصد أول ألقابه بالبطولة القارية، كما نجح في التتويج بلقب البطولة في النسخة التالية عام 1959، أما آخر مشاركاته بالبطولة كانت في نسخة عام 2019 وخرج من الدور ربع النهائي.