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مساعد وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تستفز مصر لضرب سد لنهضة.. والسبب (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير محمد منيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن صور الأقمار الصناعية تؤكد بأنه لم يحدث أي تقدم في العمليات الإنشائية في سد النهضة، لكي تبدأ إثيوبيا في الملء الثاني، ولذلك لا يمكن الثقة في تصريحات المسؤولين الإثيوبيين عن سد النهضة التي تتحدث بأن أديس أبابا ستبدأ الملء الثاني خلال هذا العالم.

وتابع "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إثيوبيا في ورطة شديدة جدًا لأن سد النهضة مشروع فاشل، ولا يمكن استكماله، ولذك تعمل على استفزاز مصر، لكي تقوم بضرب السد من خلال عمل عسكري، مما يعطي الحكومة مبررًا، لعدم استكمال السد أمام الشعب الإثيوبي.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث بأنه لا يلوم مصر إذا قامت بضرب سد النهضة، وهذا كان تطوير كبير في الموقف الامريكي حيال المفاوضات.

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