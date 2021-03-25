أسعار الذهب تتراجع في نهاية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب للهبوط في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية.





واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات، لكنهما تحولا للارتفاع.





وتأثر المعدن سلباً مع ارتاع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 4 أشهر عقب بيانات اقتصادية.





وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ بداية الوباء.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1725.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1727.31 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 92.85.