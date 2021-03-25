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عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

الخميس 25/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض حمدي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة خلال مباراة المنتخب المصري ضد كينيا، في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وكشف مصدر داخل المنتخب أن إصابة حمدي فتحي عبارة عن جزع في مفصل الكوع، وأن تبديله أثناء المباراة كان فقط من أجل المحافظة على سلامته.

وتأهل منتخب مصر الأول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الكيني بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

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