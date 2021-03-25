وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مستشفى الغردقة العام والحميات ليلا (صور)

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مستشفى الغردقة العام ليلًا وبرفقته مديرى الإدارات الفنية بالمديرية.



وتفقد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاشعة والقسم الداخلي والحضانة وقام بمراجعة تذاكر المرضي وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تقديم الخدمة.



وقام باستكمال جولته بتفقد مستشفى حميات الغردقة واطمئن على المرضي بالعزل والعناية المركزة وتم مراجعة التذاكر والتأكد من تطبيق بروتوكول علاج اللجنة العلمية بوزارة الصحه.



وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وجميع فصائل الدم ومشتقاته وتوافر ارصدة الاكسجين وتم مراجعة تذاكر المرضى، وشدد سيادته على حسن إستقبال المرضي وذويهم.